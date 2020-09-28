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Россиянка раскрыла способ избежать проблем с перевесом в аэропорту 

Мира Маркина 3 часа назад
Туристка раскрыла способ избежать проблем с перевесом
Фото: depositphotos.com
Российская туристка рассказала, как уменьшить вес багажа, чтобы избежать проблем с перевесом в аэропорту. Своими рекомендациями девушка поделилась в блоге "На крыльях" на платформе "Яндекс Дзен".
Прежде всего путешественница посоветовала «не пытаться перевезти весь дом» и взять с собой лишь самые необходимые вещи и, желательно, не мнущиеся, чтобы «не бегать в поисках утюга». Вдобавок к этому россиянка отметила, что не стоит брать на курорты слишком много теплых вещей, — скорее всего они не понадобятся:

«Лучше надеть все тяжелые вещи, такие как куртку, джинсы и кроссовки, на себя во время полета, чтобы не занимать много места в чемодане».

Кроме того, туристка посоветовала заранее выяснить, есть ли в отеле тапки, полотенца и фен, чтобы без необходимости не брать их с собой:

«Может быть, вы замечали, что чаще всего именно мелочи перегружают чемодан. Вам кажется, что они совсем легкие (…), но в сумме могут весить несколько килограммов. Поэтому советую не брать с собой бритву, щетку, шампуни, ведь вы можете спокойно купить их по месту прибытия».

В заключение путешественница рекомендовала предварительно взвешивать чемодан дома, чтобы избежать неприятных сюрпризов в аэропорту.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что стюардесса полностью уместилась на багажной полке.
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