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Стюардесса полностью уместилась на багажной полке 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Стюардесса показала трюк с багажной полкой
Фото: РИА Новости
Американская стюардесса итальянского происхождения Руби Акоста сфотографировалась в салоне самолета в необычной позе. Снимок опубликовали в Instagram-аккаунте @cabin_crew_beauties, который освещает жизнь членов экипажа по всему миру.
На кадре стюардессе удалось полностью уместиться на багажной полке в лежачем положении.
@cabin_crew_beauties
Пользователи оценили способности бортпроводницы в комментариях под снимком:

«Хотел бы я побывать на рейсе, на котором она будет работать», «Забавный снимок», «Красавица».

Ранее «Рамблер» писал о том, чтостюардесса встала на руки на борту самолета.
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