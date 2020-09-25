Стюардесса показала трюк с багажной полкой

Американская стюардесса итальянского происхождения Руби Акоста сфотографировалась в салоне самолета в необычной позе. Снимок опубликовали в Instagram-аккаунте @cabin_crew_beauties, который освещает жизнь членов экипажа по всему миру.
На кадре стюардессе удалось полностью уместиться на багажной полке в лежачем положении.
@cabin_crew_beauties
Пользователи оценили способности бортпроводницы в комментариях под снимком:
«Хотел бы я побывать на рейсе, на котором она будет работать», «Забавный снимок», «Красавица».
Ранее «Рамблер» писал о том, чтостюардесса встала на руки на борту самолета.