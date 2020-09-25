Стюардесса показала трюк с багажной полкой

Все новости на карте

Американская стюардесса итальянского происхождения Руби Акоста сфотографировалась в салоне самолета в необычной позе. Снимок опубликовали в Instagram-аккаунте @cabin_crew_beauties, который освещает жизнь членов экипажа по всему миру.

На кадре стюардессе удалось полностью уместиться на багажной полке в лежачем положении.

@cabin_crew_beauties

Пользователи оценили способности бортпроводницы в комментариях под снимком: