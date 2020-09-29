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Немецкие замки, где непременно нужно побывать 

Елена Красовская 5 часов назад
Смотрите видео и узнайте, куда стоит отправиться истинным романтикам. На территории Германии сегодня насчитывается около 25 тысяч больших и крошечных замков, и у каждого есть собственная интригующая история. Путешественники, обожающие древние истории, ежегодно посещают замки, чтобы окунуться в чарующую атмосферу прошлых столетий. Конечно, мало у кого есть время на посещение даже крупных замков, но вот 10 из них непременно надо увидеть.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как турист попал в тюрьму из-за негативного отзыва об отеле.
Новости путешествий , Видео
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