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Турист попал в тюрьму из-за негативного отзыва об отеле

Анастасия Иванова
2 часа назад
Американский турист, который проживал в Таиланде, угодил в тюрьму. Причиной этому послужил негативный отзыв об отеле, который он оставил на сайте TripAdvisor и в Google. О случившемся рассказал британский журналист Эндрю Макгрегор Маршалл на своей личной странице сообщил в Facebook.
Турист сел в тюрьму из-за отзыва об отеле
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Как оказалось, американец по имени Уэсли обвинил сотрудников гостиницы на острове Чанг в неподобающем поведении. Он заявил, что менеджер отеля был с ним груб, а остальные сотрудники даже не улыбались.
В результате руководство гостиницы обвинило Уэсли в клевете. Турист должен был внести залог в размере 100 тысяч тайских бат, но он этого сделать не смог, поэтому его посадили в тюрьму на двое суток. Сейчас мужчина ожидает суда. Если его признают виновным, ему грозит лишение свободы на два года.
«Никогда не думал, что отзыв может закончиться наручниками. Я буду бороться с ними в суде. Надеюсь, больше никому не придется пережить такой кошмар».
— заявил американец в беседе с Маршаллом.
Новости путешествий,Google,Таиланд,
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