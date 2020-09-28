Турист сел в тюрьму из-за отзыва об отеле

Как оказалось, американец по имени Уэсли обвинил сотрудников гостиницы на острове Чанг в неподобающем поведении. Он заявил, что менеджер отеля был с ним груб, а остальные сотрудники даже не улыбались.

В результате руководство гостиницы обвинило Уэсли в клевете. Турист должен был внести залог в размере 100 тысяч тайских бат, но он этого сделать не смог, поэтому его посадили в тюрьму на двое суток. Сейчас мужчина ожидает суда. Если его признают виновным, ему грозит лишение свободы на два года.