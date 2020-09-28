Турист сел в тюрьму из-за отзыва об отеле

Американский турист, который проживал в Таиланде, угодил в тюрьму. Причиной этому послужил негативный отзыв об отеле, который он оставил на сайте TripAdvisor и в Google. О случившемся рассказал британский журналист Эндрю Макгрегор Маршалл на своей личной странице сообщил в Facebook.
Как оказалось, американец по имени Уэсли обвинил сотрудников гостиницы на острове Чанг в неподобающем поведении. Он заявил, что менеджер отеля был с ним груб, а остальные сотрудники даже не улыбались.
В результате руководство гостиницы обвинило Уэсли в клевете. Турист должен был внести залог в размере 100 тысяч тайских бат, но он этого сделать не смог, поэтому его посадили в тюрьму на двое суток. Сейчас мужчина ожидает суда. Если его признают виновным, ему грозит лишение свободы на два года.
«Никогда не думал, что отзыв может закончиться наручниками. Я буду бороться с ними в суде. Надеюсь, больше никому не придется пережить такой кошмар».