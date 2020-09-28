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Снимок стюардесс в мини-юбках разозлил поклонников 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Откровенный снимок стюардесс взбесил поклонников
Фото: depositphotos.com
В Сети появились провокационное фото двух бортпроводниц. Кадр опубликован в Instagram-аккаунте @cabincrewboost, который посвящен жизни членов экипажей различных рейсов.
На фото запечатлены две стюардессы, которые залезли на полки для ручной клади по обеим сторонам салона. При этом их юбки задрались, открыв взору стройные ноги девушек.

«Лично меня это раздражает. Был бы я руководителем, уволил бы с "волчьим билетом"!»,

— заявил под постом возмущенный подписчик.
@cabincrewboost
Но нашлись и те, кого этот кадр позабавил. По мнению некоторых фолловеров, этот снимок просто потрясающий.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что турист сел в тюрьму из-за отзыва об отеле.
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