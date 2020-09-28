Туристы опасаются путешествовать по России 

Пресс-секретарь российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила, что россияне опасаются путешествовать по стране из-за неопределенности на фоне пандемии COVID-19.

"Глубина продажи туров по России не превышает двух недель. Если год назад в конце сентября уже шли активные бронирования Нового года, то в этот раз операторы их ждут, в лучшем случае, только в декабре",

— подчеркнула Тюрина.

Как отметила эксперт, в данный момент туристы преимущественно бронируют билеты на ближайшие выходные. Если в начале недели гостиницы загружены на 35-40%, то к концу на 90-100%.

Автобусные туры путешественники также больше не покупают заранее:

"Туристы и сами туроператоры боятся бронировать поездки задолго, учитывая опыт весны 2020 года, когда многие оплаченные туры зависли. Новогодних бронирований нет, и оживления спроса можно ждать, только когда появится ясность со второй волной коронавируса".

По словам эксперта, россияне могут позволить себе путешествовать, — многие туры можно приобрести по доступной цене, — однако пандемия отпугивает туристов: