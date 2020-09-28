Туристы опасаются путешествовать по России 

"Глубина продажи туров по России не превышает двух недель. Если год назад в конце сентября уже шли активные бронирования Нового года, то в этот раз операторы их ждут, в лучшем случае, только в декабре",
"Туристы и сами туроператоры боятся бронировать поездки задолго, учитывая опыт весны 2020 года, когда многие оплаченные туры зависли. Новогодних бронирований нет, и оживления спроса можно ждать, только когда появится ясность со второй волной коронавируса".
"Прибавляет оптимизма то, что летние туры у многих туроператоров продавались практически на уровне прошлого года — очевидно, что люди хотят путешествовать. Но в компаниях не уверены, смогут ли продержаться до декабря. Есть проблемы с отелями, они не хотят ждать, требуют оплаты квот, выставляя при этом не самые адекватные цены".