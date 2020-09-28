Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Загадочное явление у берегов Сочи озадачило пользователей Сети 

Мира Маркина 34 минуты назад
Туристы заметили загадочное явление у берегов Сочи и запечатлели его на видео. Опубликованный в Instgaram ролик вызвал бурные споры в Сети.
На кадрах видно активное бурление морской воды без видимых причин.

«Как вы думаете, что это за чудо происходит в Черном море?»,

— задался вопросом автор публикации.
Сообщается, что видеозапись была сделана в районе пляжа "Морская звезда" в микрорайоне Лазаревское.
Подписчики аккаунта поделились своими домыслами в комментариях:

«Канализацию прорвало?»,

«Д****о с так называемых очистных сливают»,

«В Хосте метрах в 500-700 от берега такой "источник вечной жизни" бьет из-под воды»,

«Сливают воду с аквапарка, каждый год одно и то же».

Некоторые юзеры отнеслись к случившемуся с юмором:

«Сероводород со дна моря пошел наверх, скоро все побережье будет необитаемым»,

«Похоже на Кракена».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что странные конкурсы на сочинских пляжах шокируют соцсети.
Комментарии
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прыжок туристки попал на видео и рассмешил россиян
Прыжок туристки попал на видео и рассмешил россиян
Внешность российской стюардессы покорила иностранцев
Внешность российской стюардессы покорила иностранцев
Происходящее в Сочи в бархатный сезон сняли на видео
Происходящее в Сочи в бархатный сезон сняли на видео
Видео
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Кто строил самые древние сооружения на Земле
15:52
Кто строил самые древние сооружения на Земле
Новости путешествий
Сколько стоит поездка в Анапу в бархатный сезон
02:18
Сколько стоит поездка в Анапу в бархатный сезон
Отдых в России
Туристы в Турции начали игнорировать меры защиты
01:19
Туристы в Турции начали игнорировать меры защиты
Заграница
«Крым был не готов к приему людей. Это жесть»
00:58
«Крым был не готов к приему людей. Это жесть»
Отдых в России
Стало известно, как россияне хотят отдыхать зимой
03:42
Стало известно, как россияне хотят отдыхать зимой
Отдых в России
Россия возобновила полеты в еще одну страну
00:16
Россия возобновила полеты в еще одну страну
Новости путешествий
Правда ли, что Турция — курорт для нищих
05:12
Правда ли, что Турция — курорт для нищих
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение