Туристы заметили загадочное явление у берегов Сочи и запечатлели его на видео. Опубликованный в Instgaram ролик вызвал бурные споры в Сети.
На кадрах видно активное бурление морской воды без видимых причин.
«Как вы думаете, что это за чудо происходит в Черном море?»,
— задался вопросом автор публикации.
Сообщается, что видеозапись была сделана в районе пляжа "Морская звезда" в микрорайоне Лазаревское.
Подписчики аккаунта поделились своими домыслами в комментариях:
«Канализацию прорвало?»,
«Д****о с так называемых очистных сливают»,
«В Хосте метрах в 500-700 от берега такой "источник вечной жизни" бьет из-под воды»,
«Сливают воду с аквапарка, каждый год одно и то же».
Некоторые юзеры отнеслись к случившемуся с юмором:
«Сероводород со дна моря пошел наверх, скоро все побережье будет необитаемым»,
«Похоже на Кракена».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что странные конкурсы на сочинских пляжах шокируют соцсети.