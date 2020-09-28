Все новости на карте

Туристы заметили загадочное явление у берегов Сочи и запечатлели его на видео. Опубликованный в Instgaram ролик вызвал бурные споры в Сети.

На кадрах видно активное бурление морской воды без видимых причин.

«Как вы думаете, что это за чудо происходит в Черном море?»,

— задался вопросом автор публикации.

Сообщается, что видеозапись была сделана в районе пляжа "Морская звезда" в микрорайоне Лазаревское.

Подписчики аккаунта поделились своими домыслами в комментариях:

«Канализацию прорвало?»,

«Д****о с так называемых очистных сливают»,

«В Хосте метрах в 500-700 от берега такой "источник вечной жизни" бьет из-под воды»,

«Сливают воду с аквапарка, каждый год одно и то же».

Некоторые юзеры отнеслись к случившемуся с юмором:

«Сероводород со дна моря пошел наверх, скоро все побережье будет необитаемым»,