Бархатный сезон на курортах Краснодарского края в этом году проходит как никогда оживленно. Толпы людей на пляжах, кажется, устали просто лежать на солнышке в расстоянии нескольких сантиметров друг от друга.

Как выяснил "Рамблер", на сочинских курортах кроме детских батутов и надувных горок появились развлечения для взрослых.

Так в Сети появилось видео с шумным конкурсом, проходящим на пляже "Барракуда". Толпа собралась вокруг нескольких жкенщин в бикини, лежащих в углублениях в мелкой гальке. Муж каждой из них должен был закопать благоверную в гальку прямо с головой. Победителем становился тот, кто сделает это первым.

Соцсети

Мужчины, воодушевленные процессом погребения собственных жен, справились с заданием за считанные секунды. Однако в Сети решили, что подобные развлечения говорят о "полной деградации" отдыхающих:

"Всегда думаю, что за люди вообще соглашаются на такое? Следующим заданием будет раздеть жену на скорость и выкинуть в море...";

"Конечно, в эпоху коронавируса осталось только на забитом пляже закапывать жен в купальниках в гальку блин. Только у нас так могут!";

"Похорони жену и пройди сквозь раздвинутые ноги... Гениальные идеи!";

"Жены могли задохнуться. Тамада вообще отсутствием ума страдает".

При этом на днях в Сети громко обсуждали видео с другого адлерского пляжа. Там ведущий решил расставить женщин с широко расставленными ногами в цепочку и дать мужчинам задание пролезть "змейкой" между их ног. Двое мужчин начинали с разных концов, а победителем становился тот, кто пройдет цепочку женских ног первым.