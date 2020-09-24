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Россиянин сравнил реальные цены в Сочи и Турции 

Анастасия Иванова 38 минут назад
Россиянин сравнил реальные цены в Сочи и Турции
Фото: РИА Новости
Российский турист сравнил реальные цены на отдых в Сочи и Турции. Своим результатом он поделился в блоге Travel blog на платформе «Яндекс. Дзен».
Как сообщает путешественник, забронировать пятизвездочный отель на период с 25 по 30 сентября в Сочи будет стоить в 17 раз дороже, чем на аналогичные даты в Турции.
Например, стоимость не самого дорогого номера в отеле Hyatt Regency в Сочи на шесть ночей составляет шесть тысяч евро (536 тысяч рублей). Отель той же международной гостиничной сети в ОАЭ стоит всего 344 евро (30 тысяч рублей).
Что касается Стамбула, то отдых в гостинице Radisson Residences того же уровня обойдется туристу в 487 евро (43 тысячи рублей), а в отеле Legacy Ottoman еще меньше — 470 евро (42 тысячи рублей).
Автор материала в качестве доказательства привел цены на проживание в других пятизвездочных отелях.
Ранее «Рамблер» писал о том, что россиянам массово отказывают во въезде в Турцию.
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