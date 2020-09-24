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Россиянам массово отказывают во въезде в Турцию 

Анастасия Иванова 1 час назад
Россиянам массово отказывают во въезде в Турцию
Фото: РИА Новости
Россиянам стали чаще отказывать во съезде на территорию Турции. Об этом стало известно из сообщения генконсульства России в Анталье на официальной странице в Facebook.
В нем сказано, что такие инциденты массово были зафиксированы в аэропортах Антальи, Даламана и Миляса. Отказы чаще всего были связаны с истечением срока действия загранпаспорта.
В сообщении представители генконсульства напомнили о правилах:

«С учетом права на безвизовое пребывание в течение 60 дней срок действия загранпаспорта должен быть не менее 120 дней (четыре месяца) с момента въезда в Турцию».

Ранее «Рамблер» писал о том, чтобуйных украинцев сняли с рейса в Турцию.
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