Россиянам массово отказывают во въезде в Турцию 

Россиянам стали чаще отказывать во съезде на территорию Турции. Об этом стало известно из сообщения генконсульства России в Анталье на официальной странице в Facebook.

В нем сказано, что такие инциденты массово были зафиксированы в аэропортах Антальи, Даламана и Миляса. Отказы чаще всего были связаны с истечением срока действия загранпаспорта.

В сообщении представители генконсульства напомнили о правилах: