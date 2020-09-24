Буйных украинцев сняли с рейса в Турцию

Туристов из Украины, которые в хамской манере отказались надевать маски, сняли с рейса в Турцию. Об этом на своей странице в Facebook сообщила одна из пассажиров рейса Леся Войтицкая.

"Наденьте маску! На *** ее себе надень… Так начинался диалог двух пассажиров утреннего рейса Киев—Анталия 20.09.2020. Диалог не очень удачно закончился для супругов, не придерживавшихся масочного режима и элементарных правил этикета",

— вкратце пересказала она происходящее.

Уже через полчаса буйных пассажиров под аплодисменты вывели из салона самолета пограничники. Рейс был задержан, согласно правилам, туристы, из-за которых это случилось, обязаны будут заплатить штраф.