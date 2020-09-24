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Украинских туристов сняли с рейса из-за буйного нрава 

Стелла Шмель 50 минут назад
Буйных украинцев сняли с рейса в Турцию
Фото: depositphotos.com
Туристов из Украины, которые в хамской манере отказались надевать маски, сняли с рейса в Турцию. Об этом на своей странице в Facebook сообщила одна из пассажиров рейса Леся Войтицкая.

"Наденьте маску! На *** ее себе надень… Так начинался диалог двух пассажиров утреннего рейса Киев—Анталия 20.09.2020. Диалог не очень удачно закончился для супругов, не придерживавшихся масочного режима и элементарных правил этикета",

— вкратце пересказала она происходящее.
Уже через полчаса буйных пассажиров под аплодисменты вывели из салона самолета пограничники. Рейс был задержан, согласно правилам, туристы, из-за которых это случилось, обязаны будут заплатить штраф.
Ранее "Рамблер" писал о блюдах, которые лучше не есть в отелях Турции.
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