Сочинцев возмутили полуголые отдыхающие 

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Сочинцев возмутила молодая пара, которая прошлась по улицам города в купальниках. Видео с произошедшим опубликовано на YouTube-канале «Сочи 24».

На видео под названием «Неделя пляжной моды в Сочи продолжается» мужчина, голый по пояс, гуляет за руку с девушкой в купальнике. Очевидцы утверждают, что пара шла пошатываясь.

Молодых людей засняли на камеру недалеко от городской набережной.

Другой местный житель запечатлел на фото семью с ребенком в коляске, которая шла по центральному району Сочи в пляжной одежде и сланцах.