Сочинцев возмутили полуголые отдыхающие 

Сочинцев возмутила молодая пара, которая прошлась по улицам города в купальниках. Видео с произошедшим опубликовано на YouTube-канале «Сочи 24».
На видео под названием «Неделя пляжной моды в Сочи продолжается» мужчина, голый по пояс, гуляет за руку с девушкой в купальнике. Очевидцы утверждают, что пара шла пошатываясь.
Молодых людей засняли на камеру недалеко от городской набережной.
Другой местный житель запечатлел на фото семью с ребенком в коляске, которая шла по центральному району Сочи в пляжной одежде и сланцах.
Ранее «Рамблер» писал о том, что пляж в Сочи с туристами "битком" показали на видео.