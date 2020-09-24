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Пляжный отдых во время "бархатного сезона" в Сочи показали на видео. Запись опубликована в паблике "Типичный Сочи" во Вконтакте.

На видео видно, что на пляже очень мало свободного пространства, отдыхающие загорают очень плотно из-за большого потока людей.

"Готовы еще приехать на море в Сочи?",

— задается вопросом автор ролика.

В комментариях пользователи отметили:

"Если есть на свете рай, это Краснодарский край".

Другие отдохнувшие рассказали, что несмотря на высокую загруженность инфраструктуры, отпуск в Сочи им пришелся по душе.