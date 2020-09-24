Пляжный отдых во время "бархатного сезона" в Сочи показали на видео. Запись опубликована в паблике "Типичный Сочи" во Вконтакте.
На видео видно, что на пляже очень мало свободного пространства, отдыхающие загорают очень плотно из-за большого потока людей.
"Готовы еще приехать на море в Сочи?",
— задается вопросом автор ролика.
В комментариях пользователи отметили:
"Если есть на свете рай, это Краснодарский край".
Другие отдохнувшие рассказали, что несмотря на высокую загруженность инфраструктуры, отпуск в Сочи им пришелся по душе.
Ранее "Рамблер" писал, что перечислены блюда, которые лучше не есть в отелях Турции.
Рамблер