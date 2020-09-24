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Россияне рассказали о проблемах на отдыхе в Турции 

Анастасия Иванова 43 минуты назад
Россияне рассказали о проблемах на отдыхе в Турции
Фото: РИА Новости
Россияне рассказали о проблемах, с которыми им пришлось столкнуться во время отдыха в Турции во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».
Одна группа путешественников добиралось до отеля в автобусе, в котором находился зараженный коронавирусом человек. Из-за этого туристам запретили выходить из номеров гостиницы до сдачи тестов на коронавирус за свой счет. Однако несмотря на то, что россияне получили отрицательный результат, им отказали в размещении в отеле, отправили в аэропорт и депортировали.
Также некоторые путешественники жаловались на проблемы при заселении в гостиницу. Туристы приезжали в отель и узнавали о том, что он закрыт, так как не успел пройти сертификацию по безопасности или в нем уже не было свободных мест. Из-за этого многим путешественникам приходилось заселяться в отель классом ниже.
Другие отдыхающие были напуганы штрафами за пренебрежение мерами безопасности, а именно отсутствие маски. Однако, как сообщила дна из путешественниц, для патрульных главное, чтобы она была, а как ее носить неважно.
Ранее «Рамблер» писал о том, что буйных украинцев сняли с рейса в Турцию.
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