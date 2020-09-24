Россияне рассказали о проблемах на отдыхе в Турции 

Россияне рассказали о проблемах, с которыми им пришлось столкнуться во время отдыха в Турции во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».

Одна группа путешественников добиралось до отеля в автобусе, в котором находился зараженный коронавирусом человек. Из-за этого туристам запретили выходить из номеров гостиницы до сдачи тестов на коронавирус за свой счет. Однако несмотря на то, что россияне получили отрицательный результат, им отказали в размещении в отеле, отправили в аэропорт и депортировали.

Также некоторые путешественники жаловались на проблемы при заселении в гостиницу. Туристы приезжали в отель и узнавали о том, что он закрыт, так как не успел пройти сертификацию по безопасности или в нем уже не было свободных мест. Из-за этого многим путешественникам приходилось заселяться в отель классом ниже.

Другие отдыхающие были напуганы штрафами за пренебрежение мерами безопасности, а именно отсутствие маски. Однако, как сообщила дна из путешественниц, для патрульных главное, чтобы она была, а как ее носить неважно.