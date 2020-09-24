Названы блюда, которые лучше не есть в отелях Турции

Россиянка, собрав отзывы о питании в отелях в Турции, рассказала, каких блюд стоит избегать в местных гостиницах. Информация появилась на канале "ТУРИСТиКо" в "Яндекс Дзен".
Автор отмечает, что у отелей с системой "Все включено" есть ряд неоспоримых преимуществ. Например, не нужно заботиться о своем питании, ведь еда уже включена в стоимость. Но блогер заметила, что широта выбора и качество блюд могут существенно отличаться в отелях уровня 5* и 4*. Об этом также свидетельствуют многочисленные отзывы путешественников.
Блогер дала наставления тем, кто отдыхает по системе питания "все включено", каких блюд лучше избегать при выборе в отелях. По мнению автора, не стоит отдавать предпочтение йогуртам без упаковок, так как в них попадаются кусочки несвежих фруктов. Сами же фрукты на столах зачастую неспелые, так как покупаются впрок с запасом на долгое хранение.
Также стоит избегать блюд из сырого мяса или рыбы (суши/роллы), потому что неизвестно, в каких условиях и как долго хранились ингредиенты.
Слабым местом кухни в турецких отелях автор назвала и десерты:
"Вчерашние сладости могут "освежить", просто добавив сверху новый слой крема, сливок, желе или фруктов".
Ранее "Рамблер" писал, что россиянка описала траты турков которые решили жениться на русских женщинах.