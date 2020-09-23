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Стюардесса в мини-юбке показала фото на борту самолета 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Стюардесса сделала снимок в мини-юбке на борту самолета и поразила пользователей Сети. Фотографию опубликовали на странице @flight__love в Instagram.
На кадре бортпроводница в черной юбке, колготках и туфлях на каблуках забралась на полку ручной клади.
@flight___love
В Сети восхитились отличной физической формой неизвестной стюардессы:

«Первый класс», «Отличные ноги», «Почему такого никогда не случалось на моих рейсах!», «Девушка, могу я вам помочь?», — написали в комментариях к фотографии.

Ранее "Рамблер" сообщал, что стюардессы забрались на двигатель самолета ради фото.
Новости путешествий , Видео
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