Стюардесса сделала снимок в мини-юбке на борту самолета и поразила пользователей Сети. Фотографию опубликовали на странице @flight__love в Instagram.
На кадре бортпроводница в черной юбке, колготках и туфлях на каблуках забралась на полку ручной клади.
@flight___love
В Сети восхитились отличной физической формой неизвестной стюардессы:
«Первый класс», «Отличные ноги», «Почему такого никогда не случалось на моих рейсах!», «Девушка, могу я вам помочь?», — написали в комментариях к фотографии.
Ранее "Рамблер" сообщал, что стюардессы забрались на двигатель самолета ради фото.