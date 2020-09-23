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Стюардесса сделала снимок в мини-юбке на борту самолета и поразила пользователей Сети. Фотографию опубликовали на странице @flight__love в Instagram.

На кадре бортпроводница в черной юбке, колготках и туфлях на каблуках забралась на полку ручной клади.

@flight___love

В Сети восхитились отличной физической формой неизвестной стюардессы: