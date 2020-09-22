Стюардессы забрались на двигатель самолета ради фото

Пользователи Сети просто обожают фотографии стюардесс, а те и рады осчастливить своих фанатов. Четыре сотрудницы молдавской авиакомпании Air Moldova решили попозировать на фоне самолетного двигателя. Соответствующий кадр был опубликован в Instagram-аккаунте @fly_hostess_, освещающем жизнь членов экипажа со всего мира.
@fly_hostess_
На фотографии несколько бортпроводниц залезли на двигатель воздушного судна и разместились на нем. Все девушки при этом одеты в яркую униформу, а подписчики были в восторге, впрочем как и всегда.
«Великолепная четверка», «Небесные ангелы», «Какие же они все красивые», «Девушки, выглядите отлично! Берегите себя», «Роскошные ножки в колготках», «Четыре прекрасных небесных цветка», — писали они.
Ранее "Рамблер" показывал самую красивую стюардессу в мире.