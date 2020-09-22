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Стюардессы вчетвером залезли на двигатель самолета ради снимка 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Стюардессы забрались на двигатель самолета ради фото
Фото: depositphotos
Пользователи Сети просто обожают фотографии стюардесс, а те и рады осчастливить своих фанатов. Четыре сотрудницы молдавской авиакомпании Air Moldova решили попозировать на фоне самолетного двигателя. Соответствующий кадр был опубликован в Instagram-аккаунте @fly_hostess_, освещающем жизнь членов экипажа со всего мира.
@fly_hostess_
На фотографии несколько бортпроводниц залезли на двигатель воздушного судна и разместились на нем. Все девушки при этом одеты в яркую униформу, а подписчики были в восторге, впрочем как и всегда.

«Великолепная четверка», «Небесные ангелы», «Какие же они все красивые», «Девушки, выглядите отлично! Берегите себя», «Роскошные ножки в колготках», «Четыре прекрасных небесных цветка», — писали они.

Ранее "Рамблер" показывал самую красивую стюардессу в мире.
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