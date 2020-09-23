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Стюардесса встала на руки на борту самолета и попала на видео 

Мира Маркина 3 часа назад
Стюардесса немецкой авиакомпании Germanwings исполнила акробатический трюк на борту самолета и попала на видео. Ролик был размещен в Instagram-аккаунте flight___love.
На кадрах видно, как одна бортпроводница помогает другой встать на руки посреди салона воздушного судна, — она приподнимает и придерживает ее ноги.
Подписчики аккаунта позитивно отнеслись к происходящему на видео:

«Вечно вы веселитесь, дамы»,

«С чьей-то помощью — не считается!»,

«Ой, это новый вид развлечения на борту?»,

«Какие же красивые ноги»,

«Это слишком смешно».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что стюардесса рассказала, когда на самом деле можно нажимать кнопку вызова.
Новости путешествий , Видео
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