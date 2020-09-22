Стюардесса объяснила, когда нажимать кнопку вызова

Стюардесса написала пост на сайте Reddit, в котором рассказала о привычке пассажиров самолетов, которая больше всего раздражает членов экипажа.

«Я всегда ненавидела людей, которые по любому поводу нажимают на кнопку вызова бортпроводника», — объяснила автор треда.

Оказывается, система вызова предназначена только для экстренных ситуаций.

«Был однажды международный рейс, на котором маленький ребенок играл с кнопкой, и в этом конкретном самолете мы могли отключить звуковой сигнал или просто игнорировать его. Но при этом, когда бортпроводница пошла через салон, один из пассажиров остановил ее и начал возмущаться», — добавила стюардесса.

Дело в том, что в самолете есть множество людей, которым необходима какая-то помощь или консультация стюардесс, а кнопки созданы для того, чтобы работники понимали, кому эта помощь нужна неотложно.