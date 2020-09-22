Стюардесса объяснила, когда нажимать кнопку вызова

Стюардесса написала пост на сайте Reddit, в котором рассказала о привычке пассажиров самолетов, которая больше всего раздражает членов экипажа.
«Я всегда ненавидела людей, которые по любому поводу нажимают на кнопку вызова бортпроводника», — объяснила автор треда.
Оказывается, система вызова предназначена только для экстренных ситуаций.
«Был однажды международный рейс, на котором маленький ребенок играл с кнопкой, и в этом конкретном самолете мы могли отключить звуковой сигнал или просто игнорировать его. Но при этом, когда бортпроводница пошла через салон, один из пассажиров остановил ее и начал возмущаться», — добавила стюардесса.
Дело в том, что в самолете есть множество людей, которым необходима какая-то помощь или консультация стюардесс, а кнопки созданы для того, чтобы работники понимали, кому эта помощь нужна неотложно.
«Если вы не умираете, не стоит нажимать на кнопку», «Это все равно, что щелкать пальцами в ресторане», — высказались они.
Ранее "Рамблер" рассказывало стюардессах, которые залезли на двигатель самолета ради фото.