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Стюардесса в мини-платье села на шпагат в самолете 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Стюардесса в мини-платье села на шпагат в самолете
Фото: РИА Новости
Стюардесса нидерландской авиакомпании Transavia Airlines села на шпагат на борту самолета. Снимком поделился Instagram-аккаунт @flight___love, который показывает жизнь членов экипажа по всему миру.
@flight___love
На кадре изображена бортпроводница Алисса Корааг. Она села на шпагат поперек салона лайнера, положив ноги на два ряда кресел. На девушке надето мини-платье синего цвета, шарф в виде зеленого банта и голубая защитная маска.
Подписчики аккаунта не заставили себя ждать и оценили способности стюардессы в комментариях:

«Вау, это впечатляет!», «Прекрасная женщина со стройными ногами», «Красотка».

Ранее «Рамблер» писал о том, что внешность российской стюардессы покорила иностранцев.
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