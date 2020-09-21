Стюардесса в мини-платье села на шпагат в самолете 

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Стюардесса нидерландской авиакомпании Transavia Airlines села на шпагат на борту самолета. Снимком поделился Instagram-аккаунт @flight___love, который показывает жизнь членов экипажа по всему миру.

@flight___love

На кадре изображена бортпроводница Алисса Корааг. Она села на шпагат поперек салона лайнера, положив ноги на два ряда кресел. На девушке надето мини-платье синего цвета, шарф в виде зеленого банта и голубая защитная маска.

Подписчики аккаунта не заставили себя ждать и оценили способности стюардессы в комментариях: