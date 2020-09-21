Внешность российской стюардессы покорила иностранцев

Бывшая российская стюардесса поделилась снимком в униформе и покорила иностранных пользователей своей внешностью. Кадр был опубликован в Instagram-аккаунте @cabin_crew_beauties, создатели которого освещают жизнь членов экипажа по всему миру.
@cabin_crew_beauties
На размещенном снимке экс-бортпроводница, которая в данный момент работает пилотом, предстала в ярко-оранжевом костюме, белых перчатках и пилотке. Волосы девушки заплетены в косу.
«Восхитительная»,
«Прекрасная»,
«Милая»,
«Чудесная форма»,
«До чего миловидная стюардесса»,
«Русские девушки — самые красивые на свете»,
«Самая стильная авиакомпания из всех, что я видел»,
— поделились впечатлениями иностранцы.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что необычная поза стюардессы на борту самолета восхитила Сеть.