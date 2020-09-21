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Внешность российской стюардессы покорила иностранцев в Сети 

Мира Маркина 4 часа назад
Внешность российской стюардессы покорила иностранцев
Фото: depositphotos.com
Бывшая российская стюардесса поделилась снимком в униформе и покорила иностранных пользователей своей внешностью. Кадр был опубликован в Instagram-аккаунте @cabin_crew_beauties, создатели которого освещают жизнь членов экипажа по всему миру.
@cabin_crew_beauties
На размещенном снимке экс-бортпроводница, которая в данный момент работает пилотом, предстала в ярко-оранжевом костюме, белых перчатках и пилотке. Волосы девушки заплетены в косу.

«Восхитительная»,

«Прекрасная»,

«Милая»,

«Чудесная форма»,

«До чего миловидная стюардесса»,

«Русские девушки — самые красивые на свете»,

«Самая стильная авиакомпания из всех, что я видел»,

— поделились впечатлениями иностранцы.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что необычная поза стюардессы на борту самолета восхитила Сеть.
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