Вызывающая поза стюардессы восхитила Сеть

Стюардесса из Италии сфотографировалась в необычной позе на борту самолета и впечатлила Сеть. Девушка опубликовала снимок в своем аккаунте в Instagram.
@flo.oprea
На кадре бортпроводница позирует в короткой юбке, забравшись верхней частью тела в отделение для ручной клади. На фото видны только ее ноги в колготках и туфлях на каблуках.
«Упс, я сделала это снова»,
— подписала снимок девушка.
Пользователи Сети назвали фото "красивым и смешным" и восхитились гибкостью стюардессы:
«Вот так ты увеличиваешь социальную дистанцию», «Милая фотография», «Никогда не встречал такого на борту, отличные ноги!».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что откровенная фотография стюардессы в кабине пилотов покорила Сеть.