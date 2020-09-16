Вызывающая поза стюардессы восхитила Сеть

Стюардесса из Италии сфотографировалась в необычной позе на борту самолета и впечатлила Сеть. Девушка опубликовала снимок в своем аккаунте в Instagram.

@flo.oprea

На кадре бортпроводница позирует в короткой юбке, забравшись верхней частью тела в отделение для ручной клади. На фото видны только ее ноги в колготках и туфлях на каблуках.

«Упс, я сделала это снова»,

— подписала снимок девушка.

Пользователи Сети назвали фото "красивым и смешным" и восхитились гибкостью стюардессы: