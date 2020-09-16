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Необычная поза стюардессы на борту самолета восхитила Сеть 

Мира Маркина 3 часа назад
Вызывающая поза стюардессы восхитила Сеть
Фото: @flo.oprea
Стюардесса из Италии сфотографировалась в необычной позе на борту самолета и впечатлила Сеть. Девушка опубликовала снимок в своем аккаунте в Instagram.
@flo.oprea
На кадре бортпроводница позирует в короткой юбке, забравшись верхней частью тела в отделение для ручной клади. На фото видны только ее ноги в колготках и туфлях на каблуках.

«Упс, я сделала это снова»,

— подписала снимок девушка.
Пользователи Сети назвали фото "красивым и смешным" и восхитились гибкостью стюардессы:

«Вот так ты увеличиваешь социальную дистанцию», «Милая фотография», «Никогда не встречал такого на борту, отличные ноги!».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что откровенная фотография стюардессы в кабине пилотов покорила Сеть.
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