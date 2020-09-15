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Откровенная фотография стюардессы в кабине пилотов покорила сеть 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Cтюардесcа выложила фото и воплотила мужские фантазии
Фото: depositphotos
Популярная стюардесса по имени Моника не перестает радовать своих поклонников. Откровенная фотография девушки в чулках из кабины пилотов покорила пользователей сети.
Стюардесса опубликовала фото в своем Instagram-аккаунте @ms_monikaa_. На снимке девушка сидит в кресле второго пилота и демонстрирует ноги в чулках и туфлях на каблуках.

«Я — не вариант. Я — единственная», — иронизирует девушка под фото.

@ms_monikaa_
Подписчики Моники в комментариях восхитились ее красотой и сексуальностью. Скорее всего, Моника из раза в раз воплощает в реальность мечту многих мужчин.

«Ты и правда единственная», «Прекрасные ноги в нюдовых чулках, так горячо!», «Отличные чулки!», «Ты же разобьешь самолет! Никто так не сможет контролировать полет», — писали они.

Ранее "Рамблер" показывал игривый танец стюардессы на борту.
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