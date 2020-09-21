Стюардесса объяснила, зачем нужно убирать столик

Анонимная стюардесса раскрыла реальную причину, почему члены экипажа просят пассажиров убирать откидные столики во время наиболее опасных этапов полета. Дискуссия на эту тему развернулась на портале Reddit.

Бортпроводница объяснила данное требование правилами безопасности авиаперелетов, — путешественники должны выполнять указанные действия. В противном случае, при внештатной ситуации они не смогут экстренно эвакуироваться:

«Это даже не столько для вас, сколько для человека, сидящего рядом. По той же причине, к примеру, вам ничто не должно мешать в проходе между рядами кресел».

По словам девушки, большинство несчастных случаев на борту самолета происходит потому, что какие-либо предметы мешают свободному передвижению пассажиров. Зачастую аварийные ситуации возникают во время взлета и посадки, — вот почему в эти периоды принимаются особые меры.