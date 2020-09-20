Туристы рассказали, как ездят в отпуск с детьми

Туристы рассказали, как часто они ездят на отдых со своими детьми. Опрос провели специалисты онлайн-сервиса OneTwoTrip.

Ответы дали 1560 пользователей и оказалось, что 65% процентов забирают детей из школы прямо во время учебного года, чтобы отправиться в семейный отпуск. При этом почти половина опрошенных (46% респондентов) признают, что дети доставляли им дискомфорт хотя бы один раз за путешествие.

89% опрошенных считают, что поездки с детьми проходят куда веселее, чем без них.

61% пользователей отметили, что пробовали оставить ребенка с родственниками и отправлялись в отпуск без них, и 67% сказали, что их мучились от мысли, что их дети могут почувствовать себя брошенными из-за этого.

Рамблер

14% респондентов ответили, что в этом году летали с детьми куда-либо. Среди самых популярных направлений отдыха — Симферополь, Анапа, Москва, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург.