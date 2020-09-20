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Туристы рассказали, как часто отправляются в отпуск с детьми 

Стелла Шмель 2 часа назад
Туристы рассказали, как ездят в отпуск с детьми
Фото: depositphotos.com
Туристы рассказали, как часто они ездят на отдых со своими детьми. Опрос провели специалисты онлайн-сервиса OneTwoTrip.
Ответы дали 1560 пользователей и оказалось, что 65% процентов забирают детей из школы прямо во время учебного года, чтобы отправиться в семейный отпуск. При этом почти половина опрошенных (46% респондентов) признают, что дети доставляли им дискомфорт хотя бы один раз за путешествие.
89% опрошенных считают, что поездки с детьми проходят куда веселее, чем без них.
61% пользователей отметили, что пробовали оставить ребенка с родственниками и отправлялись в отпуск без них, и 67% сказали, что их мучились от мысли, что их дети могут почувствовать себя брошенными из-за этого.
Рамблер
14% респондентов ответили, что в этом году летали с детьми куда-либо. Среди самых популярных направлений отдыха — Симферополь, Анапа, Москва, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург.
Ранее "Рамблер" писал, что россиянка проехала через всю Европу, несмотря на закрытые границы.
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