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Россиянка проехала через всю Европу, несмотря на закрытые границы 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Россиянка проехала всю Европу, несмотря на вирус
Фото: depositphotos
Не так просто обуздать в себе желание узнавать новое, поэтому некоторые идут на отчаянные риски. Семейная пара решила совершить большой тур по Европе на машине. «Рамблер» выяснил, что из этого вышло.

«Мы с мужем решили поехать на машине в Италию через Германию и Швейцарию. Подумали, что если что-то изменится, всегда можно прыгнуть в машину и вернуться домой. Единственное чего опасались, что могут развернуть на границе. Накупили масок и выдвинулись в путь.

Проехали по Германии, всем все равно куда вы едете. На ночлег остановились в Швейцарии, в отеле все без масок. На следующее утро продолжили путешествие, оказалось, что мы не одни такие умные, кто собрался к теплому морю.

Машин с голландскими, немецкими и бельгийскими номерами много, даже видели несколько англичан. На границе с Италией тоже не было проблем, как и в самой стране. Ни вирус, ни границы не помешали нашему отдыху».

Среди комментаторов оказалось много тех, кто считает вирус исключительно рычагом политического влияния.

«Цель вируса — закрыть страны, установить тотальный контроль, подчинить, а для этого надо запугать».

Однако многие подписчики пытались вразумить автора и товарищей, объясняя на личном примере как много тех, кто скончался именно от коронавируса. Люди обвиняли женщину в безответственности, аргументируя свое мнение тем, что «если даже она не заболела, то это вовсе не означает, что она не может стать переносчиком вируса».
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Заграница
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