Россиянка проехала всю Европу, несмотря на вирус

«Мы с мужем решили поехать на машине в Италию через Германию и Швейцарию. Подумали, что если что-то изменится, всегда можно прыгнуть в машину и вернуться домой. Единственное чего опасались, что могут развернуть на границе. Накупили масок и выдвинулись в путь.
Проехали по Германии, всем все равно куда вы едете. На ночлег остановились в Швейцарии, в отеле все без масок. На следующее утро продолжили путешествие, оказалось, что мы не одни такие умные, кто собрался к теплому морю.
Машин с голландскими, немецкими и бельгийскими номерами много, даже видели несколько англичан. На границе с Италией тоже не было проблем, как и в самой стране. Ни вирус, ни границы не помешали нашему отдыху».
«Цель вируса — закрыть страны, установить тотальный контроль, подчинить, а для этого надо запугать».