Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Раскрыта схема обмана туристов в Крыму 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Раскрыта схема обмана туристов в Крыму
Фото: depositphotos.com
Россиянин вернулся с отдыха в Крыму и рассказал, как на полуострове обманывают туристов. Об этом он написал в своем блоге «Шурави Вояж».
Путешественник поехал в Евпаторию и заранее забронировал жилье в интернете. На вокзале его с семьей встретила бабушка, которая по пути заявила, что их квартира занята:

«Бабуля объяснила: "У жильцов заболел ребенок, и они продлили аренду. (…) Сами посудите, не выгонять же их с малышом на улицу"».

После этого туристам начали предлагать жилье похуже и дальше от пляжа. В итоге, им пришлось заселиться в другую квартиру.

«Мошенники набирают себе жертв, обещают им жилье. (…) На вокзале людей встречает агент и с невозмутимым видом рассказывает историю про заболевшего ребенка или что-то другое. Получается, нельзя заказывать жилье через интернет, это небезопасно», — написал россиянин.

Многие туристы рассказали в комментариях, что тоже столкнулись с такой ситуацией в Крыму.
Ранее "Рамблер" сообщал, что хозяин квартиры в Сочи подрался с туристами.
Комментарии 2
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Русская туристка «попала» на три миллиона в Турции
Русская туристка «попала» на три миллиона в Турции
«Сидите дома б**»: турки просят русских не приезжать
«Сидите дома б**»: турки просят русских не приезжать
Внешний вид ребенка на пляже Сочи возмутил туристку
Внешний вид ребенка на пляже Сочи возмутил туристку
Видео
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Черногорию открыли для россиян
02:00
Черногорию открыли для россиян
Новости путешествий
Гавайский остров, куда не пускают чужаков
03:15
Гавайский остров, куда не пускают чужаков
Отдых в России
В России придумали новые виды туризма
00:36
В России придумали новые виды туризма
Отдых в России
Загадка Аральского моря, удивляющая ученых
04:32
Загадка Аральского моря, удивляющая ученых
Отдых в России
Где можно отдохнуть по цене смартфона
05:09
Где можно отдохнуть по цене смартфона
Заграница
Названы лучшие места для отдыха в бархатный сезон
03:02
Названы лучшие места для отдыха в бархатный сезон
Отдых в России
В России сняли озеро с розовой водой
00:54
В России сняли озеро с розовой водой
Отдых в России
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение