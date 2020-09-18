Раскрыта схема обмана туристов в Крыму 

Россиянин вернулся с отдыха в Крыму и рассказал, как на полуострове обманывают туристов. Об этом он написал в своем блоге «Шурави Вояж».

Путешественник поехал в Евпаторию и заранее забронировал жилье в интернете. На вокзале его с семьей встретила бабушка, которая по пути заявила, что их квартира занята:

«Бабуля объяснила: "У жильцов заболел ребенок, и они продлили аренду. (…) Сами посудите, не выгонять же их с малышом на улицу"».

После этого туристам начали предлагать жилье похуже и дальше от пляжа. В итоге, им пришлось заселиться в другую квартиру.

«Мошенники набирают себе жертв, обещают им жилье. (…) На вокзале людей встречает агент и с невозмутимым видом рассказывает историю про заболевшего ребенка или что-то другое. Получается, нельзя заказывать жилье через интернет, это небезопасно», — написал россиянин.

Многие туристы рассказали в комментариях, что тоже столкнулись с такой ситуацией в Крыму.