Россия возобновит полеты еще в четыре страны

Россия возобновит авиасобощение еще с четырьмя странами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Так, с 21 сентября возобновят приостановленное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Казахстаном, Киргизией и Белоруссией. С 27 сентября также разрешат полеты из России в Южную Корею.

Кроме того, в оперштабе добавили, что с 21 сентября РФ прекратит программу вывозных рейсов.