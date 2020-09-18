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Россия возобновит авиасообщение еще с четырьмя странами 

Анастасия Иванова 6 часов назад
Россия возобновит полеты еще в четыре страны
Фото: depositphotos.com
Россия возобновит авиасобощение еще с четырьмя странами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Так, с 21 сентября возобновят приостановленное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Казахстаном, Киргизией и Белоруссией. С 27 сентября также разрешат полеты из России в Южную Корею.
Кроме того, в оперштабе добавили, что с 21 сентября РФ прекратит программу вывозных рейсов.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Египет с нетерпением ждет российских туристов.
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