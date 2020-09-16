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Египет с нетерпением ждет российских туристов 

Мира Маркина 2 часа назад
Египет с нетерпением ждет открытия границ с Россией.
В данный момент Москва уже одобрила несколько рейсов в Каир, однако этого мало. Главные города-курорты страны — Хургада и Шарм-аль-Шейх — ожидают наплыва российских туристов.
Представители турфирм заявили, что без россиян Египту вряд ли удастся преодолеть кризис. Согласно статистике, с первого июля, когда возобновилось воздушное сообщение, Египет посетило всего 100 тысяч иностранных гостей, что крайне мало для страны.
По мнению государства, Россия должна запустить не только чартерные, но и регулярные рейсы.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что названы условия для поездки россиян в Египет.
Новости путешествий , Видео
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