Египет с нетерпением ждет российских туристов 

Египет с нетерпением ждет открытия границ с Россией.

В данный момент Москва уже одобрила несколько рейсов в Каир, однако этого мало. Главные города-курорты страны — Хургада и Шарм-аль-Шейх — ожидают наплыва российских туристов.

Представители турфирм заявили, что без россиян Египту вряд ли удастся преодолеть кризис. Согласно статистике, с первого июля, когда возобновилось воздушное сообщение, Египет посетило всего 100 тысяч иностранных гостей, что крайне мало для страны.

По мнению государства, Россия должна запустить не только чартерные, но и регулярные рейсы.