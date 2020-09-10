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Названы условия для поездки россиян в Египет 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Российские туристы, пребывающие в Каир, смогут беспрепятственно направиться на курорты при наличии отрицательных результатов ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщил глава Палаты туристических компаний Египта Хусам Шаир, передают РИА Новости.
С 7 сентября Россия возобновила прерванное из-за пандемии авиасообщение с Египтом. Для посещения доступны три курортные провинции: Красное море, в которой находится Хургада; Южный Синай, в пределах которого расположены Шарм-эш-Шейх и Дахаб, а также Матрух на Средиземном море.

"Нет никаких ограничений, как только отдыхающие прилетают в Каир со справкой с результатами ПЦР-теста, они могут беспрепятственно ехать из Каира в Хургаду и Шарм эш-Шейх", — сказал Шаир.

Глава Палаты туркомпаний заявил, что очень "рассчитывает на возобновление прямых перелетов на египетские курорты на Красном море".
Сейчас большинство туристов попадают в Египет с пересадкой в Стамбуле. Анализ на COVID-19 за 30 долларов можно сдать по прибытии в аэропорты ряда курортов страны — Шарм-эш-Шейх, Хургада, Таба, Марса-эль-Алам.
Ранее "Рамблер" сообщал, насколько опасно посещать Египет в разгар пандемии.
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