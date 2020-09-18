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Для россиян подешевеет отдых в Египте 

Елизавета Назарова 6 часов назад
Для россиян подешевеет отдых в Египте
Фото: depositphotos.com
Туристы из России смогут отдохнуть в Египте по хорошим ценам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра по туризму африканского государства Гаду Шаляби.
Она отметила, что пока гостиницы в Египте получают небольшую прибыль от работы. На вопрос о скидках она ответила, что российские туристы смогут отдохнуть в стране по выгодным ценам. По ее словам, путешественники из этой страны всегда могли приехать в Египет за дешевым отдыхом.

"Российские туристы всегда отдыхали в египетских гостиницах по наилучшим ценам", — отметила Гада Шаляби.

Однак, как сообщил экс-глава Египетского государственного агентства по активизации туризма Хишама ад-Думейри, цены на туры в Египет могут вырасти из-за коронавируса.
Ранее "Рамблер" сообщил, что стало известно о ситуации на курортах ОАЭ.
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