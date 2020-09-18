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Стало известно о ситуации на курортах ОАЭ 

Елизавета Назарова 8 часов назад
Стало известно о том, какая обстановка в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), недавно открывших авиасообщение с Россией. Об этом сообщает TourDom.ru со ссылкой на гендиректора туроператора «АРТ-ТУР» Дмитрия Арутюнова.
Он рассказал, что в Дубае необходимо соблюдать "минимум ограничений". Во всех общественных местах необходимо носить средства индивидуальной защиты.

«Все открыто — и рестораны, и пляжи, и магазины, и аквапарки, и музеи», — сообщил представитель турагентства.

Он отметил, что для туристов доступны экскурсионные поездки в другие Эмираты — Шарджу и Рас-аль-Хайм, при этом въезд в Абу-Даби ограничен — необходимо отбывать двухнедельный карантин по приезде.
Ранее "Рамблер" сообщал, что перечислены страны, которые не подходят для отдыха.
Новости путешествий , Видео
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