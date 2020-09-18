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Перечисленные страны, которые не подходят для отдыха 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Российские туристы назвали страны, в которые они не поедут отдыхать. Об этом сообщает OneTwoTrip.
Опрошенные заявили, что самой неподходящей страной для отдыха является Афганистан. Туда не поедут 21,8% человек. На втором месте Азербайджан, на третьем — Индия.
Самой главной причиной отказа от поездок в эти страны россияне назвали угрозу собственной безопасности, ее указали 52,7%. 13,6% опрошенных заявили, что в этих странах нечем заняться и нечего смотреть. 3,2% указали на отсутствие развлечений.
Однако есть и другие причины, по которым туристы отказываются от посещения других стран. 39,1% отметили, что назвали страны, в которые просто не хотят ехать. Еще 6,4% заявили, что слышали плохие отзывы про путешествия в эти страны. 2,3% уже были в путешествиях там и не хотят возвращаться.
Ранее "Рамблер" сообщал о схемах обмана туристов в турецких отелях.
Новости путешествий , Видео
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