Российские туристы назвали страны, в которые они не поедут отдыхать. Об этом сообщает OneTwoTrip.

Опрошенные заявили, что самой неподходящей страной для отдыха является Афганистан. Туда не поедут 21,8% человек. На втором месте Азербайджан, на третьем — Индия.

Самой главной причиной отказа от поездок в эти страны россияне назвали угрозу собственной безопасности, ее указали 52,7%. 13,6% опрошенных заявили, что в этих странах нечем заняться и нечего смотреть. 3,2% указали на отсутствие развлечений.

Однако есть и другие причины, по которым туристы отказываются от посещения других стран. 39,1% отметили, что назвали страны, в которые просто не хотят ехать. Еще 6,4% заявили, что слышали плохие отзывы про путешествия в эти страны. 2,3% уже были в путешествиях там и не хотят возвращаться.