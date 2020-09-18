Власти Абхазии вернули коронавирусные ограничения после того, как были открыты границу с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ президента.

С пятого октября из-за распространения COVID-19 на территории региона запрещается проведение массовых мероприятий в помещениях. Ограничение касается спортивных, развлекательных, зрелищных и выставочных событий.

На некоторые учреждения культуры ограничения не распространяются. Их сотрудники должны пользоваться средствами защиты и рассаживать зрителей через два места, а также проводить ежедневную дезинфекцию.