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Абхазия вернула коронавирусные ограничения после открытия границ 

Елизавета Назарова 6 часов назад
Власти Абхазии вернули коронавирусные ограничения после того, как были открыты границу с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ президента.
С пятого октября из-за распространения COVID-19 на территории региона запрещается проведение массовых мероприятий в помещениях. Ограничение касается спортивных, развлекательных, зрелищных и выставочных событий.
На некоторые учреждения культуры ограничения не распространяются. Их сотрудники должны пользоваться средствами защиты и рассаживать зрителей через два места, а также проводить ежедневную дезинфекцию.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне пытаются уехать в Абхазию до закрытия границ. Из-за роста заболеваемости прошел слух о том, что вскоре путешествия в другие страны снова будут невозможны.
Новости путешествий , Видео
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