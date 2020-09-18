"Члены штаба едины во мнении, что следует ввести ограничения на проведение траурных мероприятий и свадебных торжеств. Всем необходимо проявить усердие, выполнять санитарные нормы. У нас сейчас курортный сезон, он продолжается, но надо понимать, что самое важное — это сохранение здоровья населения и для этого надо делать все возможное", — объяснил глава абхазского правительства Александр Анкваб.
"Простояли в километровой очереди на границе, чтобы въехать в Абхазию… Вспотели, устали, но успели. "
"Невозможно проходить границу днем. Будто все рванули в Абхазию перед тем, как ее опять закроют…"
"Мы специально поспешили, чтобы успеть заехать на курорт до того, как границу опять закроют. Но, видимо, так подумали не только мы. В результате пожарились в очереди, вспотели в толпе", — признавались туристы.