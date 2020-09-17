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Стало известно, на какую страну будет самый большой спрос у путешественников этой зимой 

Стелла Шмель 3 часа назад
Стало известно, какая страна будет пользоваться наибольшим спросом у туристов, которые захотят отправиться в отпуск грядущей зимой. Прогноз дали участники рынка, сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.
По мнению экспертов, излюбленной страной для зимних путешествий в этом году станут Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
Недавно Россия возобновила авиасообщение с ОАЭ и в данный момент люди активно бронируют туры на ноябрь-декабрь. А стоимость туров становится более привлекательной на фоне многочисленных скидок от отелей. Таким наблюдением поделился гендиректор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
Также специалисты предполагают, что спрос на отдых в ОАЭ будет повышенным и из-за того, что другие популярные направления могут остаться закрытыми. Например, нет авиасообщения с популярной среди россиян Азией.
Ранее "Рамблер" писал, что туристка рассказала, сколько денег на самом деле нужно для отдыха в Турции.
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Новости путешествий , Видео , Ассоциация туроператоров России
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