Стало известно, какая страна будет пользоваться наибольшим спросом у туристов, которые захотят отправиться в отпуск грядущей зимой. Прогноз дали участники рынка, сообщается на портале Ассоциации туроператоров России

По мнению экспертов, излюбленной страной для зимних путешествий в этом году станут Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Недавно Россия возобновила авиасообщение с ОАЭ и в данный момент люди активно бронируют туры на ноябрь-декабрь. А стоимость туров становится более привлекательной на фоне многочисленных скидок от отелей. Таким наблюдением поделился гендиректор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.

Также специалисты предполагают, что спрос на отдых в ОАЭ будет повышенным и из-за того, что другие популярные направления могут остаться закрытыми. Например, нет авиасообщения с популярной среди россиян Азией.