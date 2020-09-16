Туристу грозит ампутация после отдыха в Турции

26-летний Джейми Мойлан из Биркенхеда, Великобритания, отдыхал в одном из турецких отелей. В путешествие он отправился вместе со своей подругой Мией Ходжсон и трехлетней дочерью Амайей. Во время встречи с друзьями, он упал и повредил ногу. Теперь мужчине грозит ампутация ступни, сообщает Daily Mail.

Накануне отъезда Джейми и Мия поужинали в ресторане и отправились в свой номер. Но молодой человек решил увидеться с друзьями, чтобы попрощаться.

«Около часа ночи меня разбудили и сказали, что с Джейми что-то случилось. Вероятно, он болтал с нашими друзьями на балконе, а сидеть было негде. Поэтому он сел на перила на балконе и перекинул одну ногу, чтобы было удобнее, но внезапно потерял равновесие и упал. Мы даже не знаем, сможет ли он снова ходить»,

— поделилась Ходжсон.

В результате туриста доставили в одну из турецких больниц, где ему провели экстренную операцию на обеих ногах. Сейчас Джейми находится под присмотром врачей. Врачи предполагают, что, скорее всего, мужчине придется ампутировать одну ступню.