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Туристу грозит ампутация конечности после отдыха в Турции 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Туристу грозит ампутация после отдыха в Турции
Фото: depositphotos.com
26-летний Джейми Мойлан из Биркенхеда, Великобритания, отдыхал в одном из турецких отелей. В путешествие он отправился вместе со своей подругой Мией Ходжсон и трехлетней дочерью Амайей. Во время встречи с друзьями, он упал и повредил ногу. Теперь мужчине грозит ампутация ступни, сообщает Daily Mail.
Накануне отъезда Джейми и Мия поужинали в ресторане и отправились в свой номер. Но молодой человек решил увидеться с друзьями, чтобы попрощаться.

«Около часа ночи меня разбудили и сказали, что с Джейми что-то случилось. Вероятно, он болтал с нашими друзьями на балконе, а сидеть было негде. Поэтому он сел на перила на балконе и перекинул одну ногу, чтобы было удобнее, но внезапно потерял равновесие и упал. Мы даже не знаем, сможет ли он снова ходить»,

— поделилась Ходжсон.
В результате туриста доставили в одну из турецких больниц, где ему провели экстренную операцию на обеих ногах. Сейчас Джейми находится под присмотром врачей. Врачи предполагают, что, скорее всего, мужчине придется ампутировать одну ступню.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что турист пожаловался на поборы в турецких отелях.
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