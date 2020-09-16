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На видео попало спасение матери с ребенком на российском курорте 

Анастасия Иванова 42 минуты назад
В Новороссийске мать с ребенком едва не унесло в море. Их спасение засняли на видео. Запись опубликовало издание «Живая Кубань».
Семья отдыхала на пляже Широкая балка и взяла на прокат доску, чтобы покататься по морю. Но внезапно поднявшийся ветер, который унес их от берега.
На помощь матери с ребенком пришли другие туристы, проплывающие на катамаране. Они подтолкнули доску к берегу.

«Женщина с ребенком поплыла, а ветер сильный. (…) И их стало уносить в море, она испугалась, стала орать. Мы, конечно же, пришли на помощь»,

— рассказала автор видео.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что турист пожаловался на поборы в турецких отелях.
Новости путешествий , Видео
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