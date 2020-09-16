В Новороссийске мать с ребенком едва не унесло в море. Их спасение засняли на видео. Запись опубликовало издание «Живая Кубань».
Семья отдыхала на пляже Широкая балка и взяла на прокат доску, чтобы покататься по морю. Но внезапно поднявшийся ветер, который унес их от берега.
На помощь матери с ребенком пришли другие туристы, проплывающие на катамаране. Они подтолкнули доску к берегу.
«Женщина с ребенком поплыла, а ветер сильный. (…) И их стало уносить в море, она испугалась, стала орать. Мы, конечно же, пришли на помощь»,
— рассказала автор видео.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что турист пожаловался на поборы в турецких отелях.