Оценена вероятность заражения COVID-19 в Турции 

Страховая компания ERV оценила вероятность заражения коронавирусом в Турции. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные ERV за месяц с момента возобновления авиасообщения между странами.

Данные показатели оказались в 31 раз меньше вероятности подхватить коронавирус в Москве и в 218 раз ниже вероятности обращения к медикам по туристической страховке "по всем возможным поводам".

По информации аналитиков ERV, за месяц среди почти 200 тысяч застрахованных туристов COVID-19 в Турции заразились всего 11 человек. Таким образом, вероятность подцепить коронавирус в Турции для отдыхающих составляет 0,0055%.