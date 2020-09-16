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Оценена вероятность заражения COVID-19 в Турции 

Мира Маркина 2 часа назад
Страховая компания ERV оценила вероятность заражения коронавирусом в Турции. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные ERV за месяц с момента возобновления авиасообщения между странами.
Данные показатели оказались в 31 раз меньше вероятности подхватить коронавирус в Москве и в 218 раз ниже вероятности обращения к медикам по туристической страховке "по всем возможным поводам".
По информации аналитиков ERV, за месяц среди почти 200 тысяч застрахованных туристов COVID-19 в Турции заразились всего 11 человек. Таким образом, вероятность подцепить коронавирус в Турции для отдыхающих составляет 0,0055%.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что внезапная болезнь россиянки в Турции обошлась в три миллиона рублей.
Новости путешествий , Видео , Ассоциация туроператоров России
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