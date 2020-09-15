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Внезапная болезнь россиянки в Турции обошлась в три миллиона рублей 

Анастасия Иванова 10 часов назад
Русская туристка «попала» на три миллиона в Турции
Фото: depositphotos
Туристка из России отправилась отдыхать в Турцию, но внезапно почувствовала себя плохо и впала в кому. Лечение ее болезни и транспортировка в Россию обошлись страховойкомпании ERV в три миллиона рублей.
Так, по информации организации, жительница Поволжья потеряла сознание в день обратного вылета домой, после чего ее немедленно доставили в больницу Антальи. У девушки началось кровоизлияние в мозг, она впала в кому и была подключена к аппарату ИВЛ.
Доктора провели женщине операцию, после которой состояние путешественницы улучшилось, и страховая компания приступила к организации ее транспортировки в Россию. В результате, как отметили в ERV, в сумме им пришлось потратить около трех миллионов рублей.
Сейчас девушка продолжает получать медицинскую помощь.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, почему в России произошел всплеск заболеваемости диабетом.
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