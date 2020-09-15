Русская туристка «попала» на три миллиона в Турции

Туристка из России отправилась отдыхать в Турцию, но внезапно почувствовала себя плохо и впала в кому. Лечение ее болезни и транспортировка в Россию обошлись страховойкомпании ERV в три миллиона рублей.

Так, по информации организации, жительница Поволжья потеряла сознание в день обратного вылета домой, после чего ее немедленно доставили в больницу Антальи. У девушки началось кровоизлияние в мозг, она впала в кому и была подключена к аппарату ИВЛ.

Доктора провели женщине операцию, после которой состояние путешественницы улучшилось, и страховая компания приступила к организации ее транспортировки в Россию. В результате, как отметили в ERV, в сумме им пришлось потратить около трех миллионов рублей.

Сейчас девушка продолжает получать медицинскую помощь.