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Россиянка назвала «адом и тюрьмой» один из туристических районов Краснодарского края 

Анастасия Иванова 3 часа назад
«Вокруг одни коровьи лепешки»
Фото: depositphotos.com
Россиянка, отдохнувшая в поселке Мезмай в Краснодарском крае, назвала это место «адом и тюрьмой». Об этом она заявила в своем блоге на платформе «Яндекс Дзен».

«Мы решили остановиться здесь на ночь, разглядывали окрестности, где бы можно тыкнуться с палатками. Вокруг одни коровьи лепешки, сами коровы, много местных людей и туристов»,

— отметила путешественница.
По ее словам, там она познакомилась с местным жителем, который утверждал, что поселок «изолирован»: нет ни газа, ни воды, а дрова стоят «бешеных» денег. Магазины находятся «далеко», а ларьки с их «завышенными» ценами на продукты «рассчитаны для туристов».
Автор блога также подчеркнула, что на курорте «хромает безопасность»: люди «падают со скал, разбиваются в пропасти, тонут в бурных реках». Поэтому туристка призвала россиян более тщательно выбирать места отдыха, избегая районов с неразвитой инфраструктурой.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что раскрыта новая схема обмана туристов в Крыму.
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