Россиянка, отдохнувшая в поселке Мезмай в Краснодарском крае, назвала это место «адом и тюрьмой». Об этом она заявила в своем блоге на платформе «Яндекс Дзен».

«Мы решили остановиться здесь на ночь, разглядывали окрестности, где бы можно тыкнуться с палатками. Вокруг одни коровьи лепешки, сами коровы, много местных людей и туристов»,

— отметила путешественница.

По ее словам, там она познакомилась с местным жителем, который утверждал, что поселок «изолирован»: нет ни газа, ни воды, а дрова стоят «бешеных» денег. Магазины находятся «далеко», а ларьки с их «завышенными» ценами на продукты «рассчитаны для туристов».

Автор блога также подчеркнула, что на курорте «хромает безопасность»: люди «падают со скал, разбиваются в пропасти, тонут в бурных реках». Поэтому туристка призвала россиян более тщательно выбирать места отдыха, избегая районов с неразвитой инфраструктурой.