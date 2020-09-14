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Еще одна страна открылась для иностранных туристов 

Мира Маркина 2 часа назад
Еще одна страна открылась для иностранных туристов
Фото: depositphotos.com
8 сентября Иордания открылась для иностранных туристов. Об этом сообщает АТОР.
Право въезда на территорию страны получили граждане 43 стран.
В зависимости от масштаба распространения COVID-19 власти Иордании разделили страны на три "цветные" группы: "красную" (высокий уровень заболеваемости), "желтую" (средний) и "зеленую" (минимальный).
Вместе с тем все иностранные туристы должны предъявлять на въезде результаты анализа на COVID-19 (срок действия не более 72 часов) и проходить еще один тест по прибытии.
Вдобавок к этому путешественники должны выполнить еще пять условий: заполнить онлайн-форму "декларации о поездке в Иорданию", установить приложение Aman.jo на мобильное устройство, предоставить доказательства о проживании в стране отправления не менее 14 дней, предъявить туристическую страховку, покрывающую лечение COVID-19, внести предоплату (56 долларов) за тест на коронавирус, который будет проведен по прибытии.
По мнению туроператоров, на таких условиях россияне вряд ли захотят приезжать в Иорданию.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Таиланд собирается открывать для туристов не Пхукет, а всю страну.
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