Таиланд собирается открыть для туристов всю страну

Тоссапорн Сирисамфан, представитель Национального совета по экономическому и социальному развитию, заявил, что спорный план по возвращению иностранцев в Таиланд — Phuket Model — будет оптимизирован и распространен на всю страну. Об этом сообщило издание Khaosod English.

Предложение чиновников, Special Tourist Visa, схоже с предыдущим и ориентировано на тех, кто приезжает в страну на «зимовку» на несколько месяцев. Туристам будет необходимо пройти двухнедельный карантин в отелях, прежде чем смогут путешествовать по всей территории Таиланда.

Как сообщается, виза будет выдаваться на 90 дней с возможностью продления.

Однако, как и ранее, допустят не всех иностранцев. Перечень «разрешенных» государств пока обсуждается.