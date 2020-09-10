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Таиланд собирается открывать для туристов не Пхукет, а всю страну 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Таиланд собирается открыть для туристов всю страну
Фото: depositphotos.com
Тоссапорн Сирисамфан, представитель Национального совета по экономическому и социальному развитию, заявил, что спорный план по возвращению иностранцев в Таиланд — Phuket Model — будет оптимизирован и распространен на всю страну. Об этом сообщило издание Khaosod English.
Предложение чиновников, Special Tourist Visa, схоже с предыдущим и ориентировано на тех, кто приезжает в страну на «зимовку» на несколько месяцев. Туристам будет необходимо пройти двухнедельный карантин в отелях, прежде чем смогут путешествовать по всей территории Таиланда.
Как сообщается, виза будет выдаваться на 90 дней с возможностью продления.
Однако, как и ранее, допустят не всех иностранцев. Перечень «разрешенных» государств пока обсуждается.
Ранее «Рамблер» писал о том, что названы условия поездки россиян в Египет.
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