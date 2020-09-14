Внешний вид ребенка на пляже Сочи возмутил туристку

Туристка возмутилась внешним видом ребенка на пляже в Сочи и пожаловалась на поведение его родителей. Соответствующий пост опубликовало сообщество "Типичный Сочи" во "ВКонтакте".

страница «Типичный Сочи» во «ВКонтакте»

В частности, автора публикации шокировало то, что маленькая девочка, игравшая на берегу с камнями, была полностью голая, — родители одели на нее только панамку. По мнению отдыхающей, такой внешний вид ребенка может быть неоднозначно воспринят как другими взрослыми, так и сверстниками девочки:

«Мне так стыдно, хоть это и не мой ребенок, но хочется подойти и надеть ему трусы. Чего они этим добиваются, чтоб "дышало"? Или что, может, я что-то не понимаю?».

Туристка убеждена, что подобное поведение надо пресекать. Точно так же, как распитие спиртных напитков и курение в общественных местах.

Подписчики сообщества поспорили с отдыхающей в комментариях: