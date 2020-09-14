Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Внешний вид ребенка на сочинском пляже возмутил туристку 

Мира Маркина 3 часа назад
Внешний вид ребенка на пляже Сочи возмутил туристку
Фото: depositphotos.com
Туристка возмутилась внешним видом ребенка на пляже в Сочи и пожаловалась на поведение его родителей. Соответствующий пост опубликовало сообщество "Типичный Сочи" во "ВКонтакте".
страница «Типичный Сочи» во «ВКонтакте»
В частности, автора публикации шокировало то, что маленькая девочка, игравшая на берегу с камнями, была полностью голая, — родители одели на нее только панамку. По мнению отдыхающей, такой внешний вид ребенка может быть неоднозначно воспринят как другими взрослыми, так и сверстниками девочки:

«Мне так стыдно, хоть это и не мой ребенок, но хочется подойти и надеть ему трусы. Чего они этим добиваются, чтоб "дышало"? Или что, может, я что-то не понимаю?».

Туристка убеждена, что подобное поведение надо пресекать. Точно так же, как распитие спиртных напитков и курение в общественных местах.
Подписчики сообщества поспорили с отдыхающей в комментариях:

«Странно, что автора так привлекают голые дети. Возможно, вы одна на всем пляже, кто об этом подумал», «Интересно, а если младенец с голой попкой лежит, ему тоже надевать броню?», «Не понимаю таких людей, которые всякую хрень снимают и возмущаются без повода».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что отдохнувшие на российских курортах туристы рассказали о худших моментах отдыха.
Видео дня. В Турции ужесточили правила на пляжах
Комментарии 5
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Обязаловка для баранов»: в чем подвох тестов на COVID
«Обязаловка для баранов»: в чем подвох тестов на COVID
Внешний вид ребенка на пляже возмутил отдыхающую
Внешний вид ребенка на пляже возмутил отдыхающую
«Не умрете от короны, мы убьем вас экономически»
«Не умрете от короны, мы убьем вас экономически»
Видео
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Черногорию открыли для россиян
02:00
Черногорию открыли для россиян
Новости путешествий
Эффектные водоемы, в которых вы не захотите купаться
06:45
Эффектные водоемы, в которых вы не захотите купаться
Новости путешествий
В Турции туристов решили не пускать на пляж без масок
03:16
В Турции туристов решили не пускать на пляж без масок
Новости путешествий
Мужчина сам себя отправил в авиапосылке
03:59
Мужчина сам себя отправил в авиапосылке
Новости путешествий
Российских туристов ограничат в багаже
00:26
Российских туристов ограничат в багаже
Заграница
В АТОР объяснили, безопасно ли отдыхать в Египте
05:19
В АТОР объяснили, безопасно ли отдыхать в Египте
Новости путешествий
Как российские поезда ездят по дорогам Европы
04:28
Как российские поезда ездят по дорогам Европы
Новости путешествий
Откуда взялся «дьявольский мост» в Альпах
05:06
Откуда взялся «дьявольский мост» в Альпах
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение