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Отдохнувшие на российских курортах туристы рассказали о худших моментах отпуска 

Анастасия Иванова 1 час назад
Отдохнувшие в РФ рассказали о худших моментах
Фото: РИА Новости
Российские туристы, отдохнувшие на на отечественных курортах, поделились худшими моментами отпуска. Результаты опроса, проведенного сервисом бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, имеются в распоряжении «Ленты.ру».
Большинство россиян (37,5 процента опрошенных) признались, что их больше всего раздражает дороговизна сервиса. Другие были возмущены частыми пробками на дорогах (28,4 процента), а третьих не устроило качество жилья (23,3 процента).
Оставшиеся туристы жаловались на «самую дешевую» туалетную бумагу и «половину салфетки на человека» в столовых.
Ранее «Рамблер» писал о том, что россиянка раскрыла правду об ограничениях в Турции.
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Новости путешествий , Lenta.ru
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