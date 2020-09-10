Отдохнувшие в РФ рассказали о худших моментах

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Российские туристы, отдохнувшие на на отечественных курортах, поделились худшими моментами отпуска. Результаты опроса, проведенного сервисом бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Большинство россиян (37,5 процента опрошенных) признались, что их больше всего раздражает дороговизна сервиса. Другие были возмущены частыми пробками на дорогах (28,4 процента), а третьих не устроило качество жилья (23,3 процента).

Оставшиеся туристы жаловались на «самую дешевую» туалетную бумагу и «половину салфетки на человека» в столовых.