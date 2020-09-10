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Россиянка раскрыла правду об ограничениях в Турции 

Анастасия Иванова 1 час назад
Россиянка, которая живет в Турции, рассказала правду о новых ограничениях введенных властями в связи с распространением коронавируса. Об этом девушка поделилась в блоге «Мама на море» на платформе «Яндекс. Дзен».
На территории страны снова ввели повсеместный масочный режим. Россиянка уточнила, что согласно новому постановлению, люди, постоянно находящиеся в одном пространстве, средства защиты могут не носить.
Однако другой источник утверждает, что на территории отеля туристы должны надевать маски, но это не распространяется на зону бассейна и пляж.
Девушка также отметила, что на улицах Турции особых изменений нет:

«На улице же и на пляже я пока особых изменений не заметила, все как обычно. Штрафов похоже никто не боится. Да и, если честно, я не думаю, что туристам будут пытаться выписывать эти штрафы».

Путешественница добавила, что в многолюдных местах стало больше полицейских, которые следят за соблюдением мер.
В заключение девушка отметила, что она решила сама отправиться в один из отелей, чтобы «посмотреть, в каких условиях теперь придется отдыхать в Турции любителям ultra all inclusive».
Ранее «Рамблер» писал о том, что названы условия для поездки россиян в Египет.
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