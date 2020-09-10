Россиянка раскрыла правду об ограничениях в Турции 

Россиянка, которая живет в Турции, рассказала правду о новых ограничениях введенных властями в связи с распространением коронавируса. Об этом девушка поделилась в блоге «Мама на море» на платформе «Яндекс. Дзен».

На территории страны снова ввели повсеместный масочный режим. Россиянка уточнила, что согласно новому постановлению, люди, постоянно находящиеся в одном пространстве, средства защиты могут не носить.

Однако другой источник утверждает, что на территории отеля туристы должны надевать маски, но это не распространяется на зону бассейна и пляж.

Девушка также отметила, что на улицах Турции особых изменений нет:

«На улице же и на пляже я пока особых изменений не заметила, все как обычно. Штрафов похоже никто не боится. Да и, если честно, я не думаю, что туристам будут пытаться выписывать эти штрафы».

Путешественница добавила, что в многолюдных местах стало больше полицейских, которые следят за соблюдением мер.

В заключение девушка отметила, что она решила сама отправиться в один из отелей, чтобы «посмотреть, в каких условиях теперь придется отдыхать в Турции любителям ultra all inclusive».