Туриста погрузили в кому после купания в бассейне

Британский турист получил крайне серьезные травмы во время купания в бассейне на Канарских островах.

43-летний Крис Уоткинс отдыхал с друзьями на курорте Плайя-де-лас-Америкас, который находится на западном побережье острова Тенерифе.

По словам одного из друзей пострадавшего, Уоткинс прыгнул в бассейн и тут же вынырнул с криком: "Я ничего не чувствую, помогите мне". Друг англичанина подумал, что тот дурачится и не стал тут же звать на помощь, однако спустя какое-то время он позвал спасателей.

В данный момент Уоткинс находится в больнице: врачи погрузили Криса в искусственную кому. Семья туриста собирает деньги на оплату медицинских счетов и транспортивку родственника на родину.