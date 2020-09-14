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Турист прыгнул в бассейн и вынырнул с криком: «Я ничего не чувствую!» 

Мира Маркина 3 часа назад
Туриста погрузили в кому после купания в бассейне
Фото: Chris Watkins
Британский турист получил крайне серьезные травмы во время купания в бассейне на Канарских островах.
43-летний Крис Уоткинс отдыхал с друзьями на курорте Плайя-де-лас-Америкас, который находится на западном побережье острова Тенерифе.
По словам одного из друзей пострадавшего, Уоткинс прыгнул в бассейн и тут же вынырнул с криком: "Я ничего не чувствую, помогите мне". Друг англичанина подумал, что тот дурачится и не стал тут же звать на помощь, однако спустя какое-то время он позвал спасателей.
В данный момент Уоткинс находится в больнице: врачи погрузили Криса в искусственную кому. Семья туриста собирает деньги на оплату медицинских счетов и транспортивку родственника на родину.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что популярное среди туристов место в России завалили навозом и мусором.
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