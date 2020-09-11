В Мурманской области находятся Лавнинские водопады, которые пользуются высоким спросом у туристов. По данным местного издания «Мурманский вестник», популярное место завалили мусором и навозом.

Местные жители в ужасе от происходящего. Ведь, по их словам, лет пять назад они набирали чайник прямо из водопада, не боялись отравиться нечистотами.

А сейчас повсюду валяются пластиковые бутылки и мусор, оставленные туристами. Кроме того, недавно там появились огромные лужи навоза. Местные предполагает, что виноваты в этом фермеры, сливающие отходы на территорию курорта.

«На всем пути к Лавне "аромат" такой, аж оторопь берет… Особое негодование вызывают болотного вида лужи навоза, смердящего и отравляющего воду»,

— поделилась жительница района Лиза Титова.