Вернувшихся из-за границы россиян начали штрафовать 

В России начали штрафовать туристов, которые вернулись из других стран и не предоставили тесты на коронавирус. Об этом сообщает РИА "ФедералПресс".

Сообщается, что после поездки из-за границы необходимо сдать тест на коронавирус и предоставить его в течение трех дней. В случае, если турист этого не сделал, ему необходимо выплатить штраф в размере до 40 тысяч рублей.

Пока что сумма штрафа не превысила 15 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге и Свердловской области уже составили более сотни протоколов.

Туристы жалуются, что не успевают сдать тесты, из-за чего им приходится платить штраф.