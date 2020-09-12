Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вернувшихся из-за границы россиян начали штрафовать 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Вернувшихся из-за границы россиян начали штрафовать
Фото: depositphotos.com
В России начали штрафовать туристов, которые вернулись из других стран и не предоставили тесты на коронавирус. Об этом сообщает РИА "ФедералПресс".
Сообщается, что после поездки из-за границы необходимо сдать тест на коронавирус и предоставить его в течение трех дней. В случае, если турист этого не сделал, ему необходимо выплатить штраф в размере до 40 тысяч рублей.
Пока что сумма штрафа не превысила 15 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге и Свердловской области уже составили более сотни протоколов.
Туристы жалуются, что не успевают сдать тесты, из-за чего им приходится платить штраф.

"В поликлинике по месту жительства человека направляют в коммерческую лабораторию, так как симптомов заболевания у него нет. Результата тестирования ждать еще три дня. А с момента пересечения российской границы проходят все шесть" — приводят слова одного из путешественников.

Ранее "Рамблер" сообщал, что россиянин рассказал о мерах безопасности в Турции.
Видео дня. Российских туристов ограничат в багаже
Комментарии 21
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянин рассказал о мерах безопасности в Турции
Россиянин рассказал о мерах безопасности в Турции
Россиян начали штрафовать после поездок за границу
Россиян начали штрафовать после поездок за границу
Названы лучшие места для отдыха в сентябре
Названы лучшие места для отдыха в сентябре
Видео
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Черногорию открыли для россиян
02:00
Черногорию открыли для россиян
Новости путешествий
Мужчина сам себя отправил в авиапосылке
03:59
Мужчина сам себя отправил в авиапосылке
Новости путешествий
Российских туристов ограничат в багаже
00:26
Российских туристов ограничат в багаже
Заграница
В АТОР объяснили, безопасно ли отдыхать в Египте
05:19
В АТОР объяснили, безопасно ли отдыхать в Египте
Новости путешествий
Как российские поезда ездят по дорогам Европы
04:28
Как российские поезда ездят по дорогам Европы
Новости путешествий
Откуда взялся «дьявольский мост» в Альпах
05:06
Откуда взялся «дьявольский мост» в Альпах
Заграница
Мистические обитатели точки Немо в Тихом океане
10:13
Мистические обитатели точки Немо в Тихом океане
Новости путешествий
Необъяснимые тайны райских островов
11:10
Необъяснимые тайны райских островов
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение