Вернувшихся из-за границы россиян начали штрафовать 

В России начали штрафовать туристов, которые вернулись из других стран и не предоставили тесты на коронавирус. Об этом сообщает РИА "ФедералПресс".
Сообщается, что после поездки из-за границы необходимо сдать тест на коронавирус и предоставить его в течение трех дней. В случае, если турист этого не сделал, ему необходимо выплатить штраф в размере до 40 тысяч рублей.
Пока что сумма штрафа не превысила 15 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге и Свердловской области уже составили более сотни протоколов.
Туристы жалуются, что не успевают сдать тесты, из-за чего им приходится платить штраф.
"В поликлинике по месту жительства человека направляют в коммерческую лабораторию, так как симптомов заболевания у него нет. Результата тестирования ждать еще три дня. А с момента пересечения российской границы проходят все шесть" — приводят слова одного из путешественников.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россиянин рассказал о мерах безопасности в Турции.