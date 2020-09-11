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Россиянин рассказал о новых мерах безопасности в Турции 

Анастасия Иванова 50 минут назад
Россиянин рассказал о мерах безопасности в Турции
Фото: depositphotos.com
Российский турист поведал о новых мерах безопасности на турецком курорте. Он отдыхал там во время пандемии коронавируса. Подробно об этом он рассказал в блоге «Реалии нашей жизни» на платформе «Яндекс Дзен».
По его словам, туристов призвали носить защитные маски в общественных местах. При чем это коснулось, в том числе, и городских пляжей. Но отельных, тем временем, это обязательство обошло стороной.

«Однако туристы сразу отреагировали и надели маски. В ресторане на ужине туристы стояли в очереди за едой в них»,

— поделился путешественник.
Кроме того, автор блога отметил, что в отелях принимаются «все меры профилактики заболеваемости». По словам россиянина, сотрудники постоянно протирают столы, скамейки, лежаки и даже обрабатывают чемоданы с помощью дезинфицирующих средств. Санитайзеры расставлены «буквально повсюду»: у лифтов, в ресторанах, в барах и на пляжах. Весь персонал ходит в масках, а в ресторанах выдают дезинфицирующие салфетки.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что выявлено самое разочаровывающее туристов место в мире.
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